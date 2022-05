Marché aux fleurs et aux plants de légumes La Jonchère-Saint-Maurice La Jonchère-Saint-Maurice Catégories d’évènement: Haute-Vienne

La Jonchère-Saint-Maurice

Marché aux fleurs et aux plants de légumes Place de l'église La Jonchère-Saint-Maurice

2022-05-08

2022-05-08 08:00:00 08:00:00 – 2022-05-08 12:00:00 12:00:00

Place de l’église Haute-Vienne La Jonchère-Saint-Maurice Dimanche 08 mai, de 08h à 12h, place de l’Église de la Jonchère Saint-Maurice. Informations : 06 81 20 26 13. Marché aux fleurs et aux plants de légumes organisé par la Coopérative scolaire de la Jonchère Saint-Maurice et en partenariat avec l’association les Loupiots. Dimanche 08 mai, de 08h à 12h, place de l’Église de la Jonchère Saint-Maurice. Informations : 06 81 20 26 13. Place de l’église La Jonchère-Saint-Maurice

