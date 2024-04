Marché aux fleurs et aux plantes Place Jean Jaurès Martigues, samedi 11 mai 2024.

Marché aux fleurs et aux plantes Place Jean Jaurès Martigues Bouches-du-Rhône

Des professionnels, des artisans et des passionnés, pépiniéristes, horticulteurs proposeront à la vente des plantes, des fleurs, des outils, de l’huile, du miel, tout pour les jardiniers en herbe.

Une bourse aux plantes où vous pourrez dénicher une grande diversité de végétaux, de fleurs et de conseils de jardinage. Que vous soyez novice ou passionné de jardinage, venez rencontrer des amateurs et des experts qui partageront avec vous leur passion pour les plantes.



Cette année, découvrez aussi des stands liés à l’artisanat local. Des produits faits main par des artisans, des œuvres originales, des produits de décoration, des accessoires de mode… Une variété d’exposants talentueux vous attendront place Jean Jaurès à Martigues. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-11 10:00:00

fin : 2024-05-12 18:00:00

Place Jean Jaurès Centre ville de Ferrières

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur animcv@ville-martigues.fr

L’événement Marché aux fleurs et aux plantes Martigues a été mis à jour le 2024-04-10 par Office de Tourisme de Martigues