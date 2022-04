Marché aux fleurs et aux plantes Martigues Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues Bouches-du-Rhône Le traditionnel marché aux plantes et aux fleurs qui quitte L’Île cette année avec son large choix végétal pour fleurir balcons et jardins. Des professionnels, des artisans et des passionnés, pépiniéristes, horticulteurs proposeront à la vente des plantes, des fleurs, des outils, de l’huile, du miel, tout pour les jardiniers en herbe.

Dans le cadre du “Beau printemps”, 7 et 8 mai. animcv@ville-martigues.fr +33 4 42 44 34 09 Le traditionnel marché aux plantes et aux fleurs qui quitte L’Île cette année avec son large choix végétal pour fleurir balcons et jardins. Rue Colonel Fabien Jardin public de Ferrières Martigues

