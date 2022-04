Marché aux fleurs et aux plantes Martigues Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marché aux fleurs et aux plantes Martigues, 15 mai 2021, Martigues. Marché aux fleurs et aux plantes Quartier de l’île Détails des lieux dans le programme Martigues

2021-05-15 10:00:00 10:00:00 – 2021-05-15 18:30:00 18:30:00 Quartier de l’île Détails des lieux dans le programme

Martigues Bouches-du-Rhône Martigues Le marché se déroulera sur les quais Marceau et Poterne.

A noter : la Bourse aux disques et instruments qui devait avoir lieu ce même jour est annulée. Des professionnels, des artisans et des passionnés, pépiniéristes, horticulteurs proposeront à la vente des plantes, des fleurs, des outils, de l’huile, du miel, tout pour les jardiniers en herbe. animcv@ville-martigues.fr +33 4 42 44 34 09 Le marché se déroulera sur les quais Marceau et Poterne.

A noter : la Bourse aux disques et instruments qui devait avoir lieu ce même jour est annulée.

