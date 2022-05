Marché aux fleurs et au jardinage, 15 mai 2022, .

Marché aux fleurs et au jardinage

2022-05-15 10:00:00 10:00:00 – 2022-05-15 17:00:00 17:00:00

Rdv de 10h à 17h, Place Stalingrad. Rens : 05 55 69 27 81

Chaque année le 3ème dimanche de mai, cette manifestation autour des fleurs et du jardin permet aux visiteurs de se faire plaisir ou de faire plaisir ! Les pépiniéristes, horticulteurs et autres professionnels présents vous proposent un choix varié pour embellir votre jardin ou préparer votre potager : cultures florales et potagères, plantes vivaces et bulbes, arbres et arbustes, plants de légumes, aromatiques, fruitiers, plantes décoratives, etc. Des producteurs et artisans sont également présents avec des objets de décoration en métal, bois et mosaïque ou en fonte, des bijoux, des sculptures de vieux outils, du miel et produits à base de miel, etc. Un stand du Syded propose également des informations sur le compostage, le broyage, le tri, etc, en plus de formations au compostage et au jardinage naturel (uniquement sur inscription en amont de la manifestation). Pour la famille et les enfants : – La Cie 2 œufs dans une poêle, propose sur la journée des ateliers de créations de tableaux éphémères à base de matériaux naturels (bois, cailloux, feuilles, fleurs, etc) – La Courte Echelle propose, l’après-midi, un espace enfants-bibliothèque nature, un atelier « Peinture végétale » et un atelier « Traces de plantes dans l’argile » – La Cie Bulles de Rêves propose un spectacle théâtral dans l’après-midi : « Môssieur Poubelle » traite avec humour du thème des déchets, du tri et du recyclage. C’est un spectacle enthousiaste rythmé par un jeu clownesque. Le spectacle intègre une partie d’animation avec le public, à partir d’un jeu de tri afin de donner les informations locales concernant le recyclage.

Animation inscrite à la Fête de l’écotourisme de Station Verte et du PNR de Millevaches.

