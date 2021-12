Marché aux fleurs du Vieux Port Marseille 1er Arrondissement, 1 janvier 2021, Marseille 1er Arrondissement.

Marché aux fleurs du Vieux Port Marseille 1er Arrondissement

2021-01-01 08:00:00 – 2021-12-31 13:00:00

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Les marchés aux fleurs ont de tous temps rythmé la vie des Marseillais. celui du Vieux-Port est agréable on n’y trouve également des plantes vertes.



Le marché se déroule comme auparavant, c’est à dire deux fois par semaine, le mardi ainsi que le samedi.



Les horaires restent inchangés : ouverture des ventes à 8 heures et fin des ventes à 13 heures.



Le Marché aux Fleurs se tient les samedis jusque fin août au bas de la Canebière et non sur le Quai de la Fraternité, en raison de la piétonnisation du quai du Port.



Attention ! le port du masque est obligatoire sur tous les marchés marseillais.

Marseille 1er Arrondissement

