Tous les ans, le paradis des jardiniers c’est un peu le marché aux fleurs et plantes organisé par le Comité d’Intérêt de Village. Arbustes, plants de fruits et légumes, semences, vivaces composent le paysage. Parmi les pépiniéristes et horticulteurs, originaires de la région, un potier et un producteur de miel seront également là. Les enfants pourront gagner des plants de tomates et de fraises en participant aux concours de dessin et de composition florale animés à partir de 15h au stand du CIV par le fleuriste du magasin L’Orchidée. Dimanche 10 avril sur la place des Micocouliers

Organisé par le Comité d’Intérêt de Village

Place des Micocouliers Place des Micocouliers 13280 Raphèle-les-Arles Arles Fontenelle Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-10T08:00:00 2022-04-10T18:00:00