MARCHÉ AUX FLEURS DE LODÈVE, 8 mai 2022, .

MARCHÉ AUX FLEURS DE LODÈVE

2022-05-08 – 2022-05-08

Retenez la date du dimanche 8 mai 2022 pour le Marché aux Fleurs sur l’Esplanade de Lodève !

Marché aux fleurs à Lodève : Producteurs et associations, bourse d’échange de végétaux et animation

Bar et restauration sur place.

info@terre-en-partage.org +33 4 67 88 86 00

dernière mise à jour : 2022-05-03 par