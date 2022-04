Marché aux Fleurs Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Catégories d’évènement: Castelnau Montratier-Sainte Alauzie

Lot

Marché aux Fleurs Castelnau Montratier-Sainte Alauzie, 24 avril 2022, Castelnau Montratier-Sainte Alauzie.

2022-04-24 09:00:00 – 2022-04-24 18:00:00

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Restauration sur place à emporter. Pépiniéristes, horticulteurs, vente de fleurs pour les jardins et plants pour le potager en bio, produits de la ruche, potiers, artisanat d’art, outillage … Animation musicale Restauration sur place à emporter. Marché aux fleurs 2022

