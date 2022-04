Marché aux fleurs & brocante Châteauneuf-du-Rhône Châteauneuf-du-Rhône Catégories d’évènement: Châteauneuf-du-Rhône

Châteauneuf-du-Rhône Drôme Châteauneuf-du-Rhône La municipalité a le plaisir de vous informer que l’association des Fêtes Castelneuvoises organise un marché aux fleurs, marché artisanal et vide grenier.

Buvette et restauration sur place ! cyrkrebs@aol.com +33 6 88 46 53 25 Village Place du village Châteauneuf-du-Rhône

