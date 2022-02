Marché aux Fleurs « Art et Nature Saint-Père-Marc-en-Poulet Saint-Père-Marc-en-Poulet Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Père-Marc-en-Poulet Ille-et-Vilaine Saint-Père-Marc-en-Poulet Le Marché aux fleurs est un rendez-vous « jardin » devenu incontournable dans la région, dans un site historique de style Vauban. Animations. Des rencontres riches et passionnantes : multitude de végétaux et éléments de décoration. Les exposants vous font partager leur passion. Les produits du terroir sont à l’honneur.

Les amateurs d’art redécouvriront comment la nature peut inspirer les créateurs.

Pour les enfants, tour de calèche gratuit (uniquement le dimanche), manège (payant).

Pour les adultes, démonstrations par les exposants : greffes, travail du bois…

Visites guidées du fort de Saint-Père, samedi et dimanche à 15h et à 16h30. Animations au « Village Natur’ » spectacles, interviews, ateliers, conférences, trucs et astuces…

5 structures seront présentes et co-animeront le Village Natur’ : « SBCDol », « Cœur Emeraude », « Les Eaux de Beaufort », « Expertise Compost’tout », « Des Idées Plein la Terre ».

Thèmes abordés : la biodiversité, la préservation de l’eau, le zéro phyto, les techniques de jardinage au naturel, les économies d’eau… Spectacle en plein-air :

« Le Lombric fourchu » Une façon humoristique de faire de la philosophie de l’environnement. Interviews Natur’

– Entretien au naturel de la Ville de Saint-Père-Marc-en-Poulet : interview de Sébastien Briand (responsable du service Espaces verts de la Ville de Saint-Père-Marc-en-Poulet) par Karine Havard (SBCDol).

– Comment faire un bon compost ? : interview de François Garnier « Expertise compost’tout » par Séverine Bourserie (Eaux de Beaufort).

