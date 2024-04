Marché aux Fleurs « Art et Nature » Saint-Père-Marc-en-Poulet, samedi 13 avril 2024.

Marché aux Fleurs « Art et Nature » Saint-Père-Marc-en-Poulet Ille-et-Vilaine

Le Marché aux fleurs est un rendez-vous « jardin » devenu incontournable dans la région, dans un site historique de style Vauban.

Il accueille chaque année maraîchers, horticulteurs, pépiniéristes et autres passionnés de nature et de plantes. Véritable rendez-vous botanique, il est l’occasion de mélanger traditions et nouveautés.

Les exposants offrent des rencontres riches et passionnantes en partageant leur savoir-faire. Alors que les exposants donnent leurs conseils avisés, les visiteurs échangent leurs astuces jardins, le tout dans une ambiance « bon enfant ».

Une multitude de végétaux et d’éléments de décoration sont proposés sur le site du Fort de Saint-Père. Le choix et la diversité des produits font la notoriété et la richesse du Marché aux Fleurs péréen.

Village Natur’ : spectacles, interviews, ateliers, conférences …

Les thèmes abordés sont très divers : la biodiversité, la préservation de l’eau, le zéro phyto, les techniques de jardinage au naturel, les économies d’eau, la réalisation de compost, de rempotage… Chaque année des organismes, syndicats, associations sont présents et co-animent le Village Natur’ comme par exemple : « SBC Dol », « Coeur Emeraude », « Les Eaux de Beaufort »…

Démonstrations : les exposants feront des démonstrations (taille, greffage, rempotage…) des moments d’échange précieux et enrichissants.

Visites guidées et commentées du Fort : Guy Richeux, guide conférencier, proposera des visites du fort et partagera avec les visiteurs, l’histoire de ce site style Vauban.

Promenades en calèche : les enfants sont invités gratuitement à faire le tour du Fort de Saint-Père en calèche, une animation proposée par Mr Lefilleul. (Uniquement le dimanche).

Manège : les enfants pourront profiter de la présence du manège (animation payante)

Restauration sur place

Organisé par la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 11:00:00

fin : 2024-04-13 18:30:00

Fort Saint Père

Saint-Père-Marc-en-Poulet 35430 Ille-et-Vilaine Bretagne

