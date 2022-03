Marché aux fleurs, à la volaille et aux plantes vivaces d’Orbec. Orbec Orbec Catégories d’évènement: Calvados

Orbec Calvados Rendez-vous incontournable du Printemps, la rue Grande d’Orbec accueille un tapis de fleurs et d’arbustes pour son traditionnel Marché aux fleurs.

Pépiniéristes et professionnels de l’horticultures seront à votre écoute pour vous conseiller. Les produits du terroir seront également à l’honneur.

