Bas-Rhin Le 10 décembre, jour anniversaire de la déclaration universelle des Droits de l’Homme, le groupe local d’Amnesty International invite à une marche aux flambeaux dans le centre ville de Sélestat. Le public est invité à signer des pétitions et à envoyer des messages de soutien en faveur de personnes dont les droits sont bafoués dans le monde entier. Marche aux flambeaux à partir de la Place de la Victoire +33 6 37 92 69 37 Sélestat

