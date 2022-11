MARCHE AUX FLAMBEAUX ET LANTERNES Rambervillers Rambervillers Catégories d’évènement: Rambervillers

MARCHE AUX FLAMBEAUX ET LANTERNES Rambervillers, 17 décembre 2022

Vosges Rambervillers Marche gratuite d’environ 10 km, de Rambervillers à Anglemont, allez-retour. Départ à 17 h devant le Syndicat d’initiative. Vente des flambeaux à partir de 16 h 30 (2 €). Prévoir de bonnes chaussures et une tenue adaptée (lampe de poche en complément). Des animations surprises seront proposées. +33 6 31 52 23 44 Syndicat d’Initiative

