MARCHE AUX FLAMBEAUX ET LANTERNES Rambervillers

Rambervillers Vosges Marche d’environ 10 km autour de Rambervillers et de Saint-Gorgon.

Organisée par le Syndicat d’Initiative de Rambervillers, en partenariat avec l’Office Municipal de la Culture et le Rando Club Pédestre Rambervillers, elle aura lieu cette année le samedi 18 décembre. A partir de 17h00, le Syndicat d’Initiative proposera à la vente, les flambeaux à 2,00 €, et à la location, les lanternes à 1,00 €. Les participants pourront bien entendu apporter leur propre matériel. Le départ se fera à 17h30 devant le Syndicat d’Initiative. Dans le respect des règles sanitaires en vigueur +33 3 29 65 49 10 Syndicat d’Initiative de Rambervillers

