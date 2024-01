Marche aux flambeaux de la St-Valentin Werentzhouse, samedi 17 février 2024.

Marche aux flambeaux de la St-Valentin Werentzhouse Haut-Rhin

Rendez- vous en amoureux, en famille, pour une balade romantique à la lueur des flambeaux. Petite restauration possible sur le parcours de 6km

Parcours de +/-6 km à travers et sur les hauteurs du village…

Puis terminez la soirée avec l’ass. Klika ohna Mass pour un après-ski à la salle polyvalente

Petite restauration possible sur le parcours. (soupe,sandwich merguez / viennoises)

Pour y participer c’est simple, départ à la salle polyvalente entre 17H00 et 21H00.

Tarif 5,00 € le flambeau (bracelet fluo offert aux enfants de moins de 10 ans)

Matériel nécessaire chaussures de marche, torche ou lampe frontale, vêtements chauds. EUR.

Grande rue

Werentzhouse 68480 Haut-Rhin Grand Est

Date et horaire :

Début : 2024-02-17 17:00:00

fin : 2024-02-17 21:00:00



L’événement Marche aux flambeaux de la St-Valentin Werentzhouse a été mis à jour le 2024-01-25 par Office de tourisme du Sundgau