Marché aux Cucurbitacés Pouldreuzic, samedi 28 septembre 2024.

Marché aux Cucurbitacés Pouldreuzic Finistère

Les jardins Potagers du Prat organise leurs marchés aux cucurbitacées (potirons, courges, pâtissons, potimarrons, butternuts, musquées, coloquintes, calebasses) soit plus de 70 variétés avec des qualités de chairs, de goûts et de textures différentes, mais aussi décoratives. Venez découvrir les nombreuses variétés, goûter le velouté de potimarron et admirer les grosses citrouilles Atlantic Giant, sans oublier de participer au jeu-concours gratuit sans obligation d’achat « Deviner mon poids? » Le tarif reste inchangé par rapport à l’année dernière soit 1,50 € le kilo pour toutes les variétés. Seul les Halloweens sont à la pièce suivant la taille (prix raisonnable). Les 4980 plants ont été cultivé par nos soins, sur les communes de Pouldreuzic et Plovan, sur une surface de 9200 m2. Venez découvrir le monde magique des citrouilles Bigoudènes!!! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-28 08:00:00

fin : 2024-09-28 12:30:00

Place Corentin Hénaff

Pouldreuzic 29710 Finistère Bretagne strullu.didier@orange.fr

