Marché aux chevaux, 16 avril 2023, Reppe Reppe.

EUR L’association les Attelages du Lion organise son 17ème marché aux chevaux et vide sellerie le dimanche 16 avril 2023 dans le Territoire de Belfort, aux portes de l’Alsace.

Pour cette occasion, la petite commune de REPPE laissera, une nouvelle fois, toute la place aux passionnés d’équidés, avec un programme d’animations et des démonstrations sur la carrière tout au long de la journée.

Vous pourrez profiter et admirer entre autres :

– Apéritif concert avec les trompes de chasse,

– Présentation des chevaux de propriétaires,

– Présentation d’étalons (Paint Horse, comtois ; …)

– Démonstration de travail en liberté, de dressage, de chevaux ibériques,

– Caroline Spaety de la Troupe Libertad : dressage monté et travail en liberté avec ses chevaux gris

– Poste hongroise, conduite de troupeaux, chuchotage, …

– Maréchal ferrant, avec démonstration de ferrage.

Le marché aux chevaux accueille chaque année de nombreux chevaux, poneys, ânes à la vente. Les transactions se font de gré à gré entre vendeur et acheteur.

Tous les passionnés trouveront des stands avec un vaste choix de matériel et d’équipements liés au cheval. Et comme par le passé, un vide sellerie, qui attirera vendeurs et acheteurs de petit matériel et accessoires d’attelage et d’équitation.

L’accès au site et toutes les animations sont gratuites.

– A midi, choucroute garnie sur inscription ; buvette et petite restauration toute la journée.

– Pour les vendeurs de chevaux, il suffit d’inscrire les chevaux à l’avance auprès de l’association ADL (toilettage et vaccination obligatoire).

– Pour stands et vide sellerie : inscription à l’avance également.

pierre.vilquin@sfr.fr +33 3 84 23 70 55

