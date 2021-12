Marché aux bovins de Saint-Christophe-en-Brionnais Saint-Christophe-en-Brionnais, 1 janvier 2021, Saint-Christophe-en-Brionnais.

Marché aux bovins de Saint-Christophe-en-Brionnais Foirail Champ de Foire Saint-Christophe-en-Brionnais

2021-01-01 09:00:00 – 2021-12-31 15:30:00 Foirail Champ de Foire

Saint-Christophe-en-Brionnais Saône-et-Loire Saint-Christophe-en-Brionnais

EUR 1er marché au cadran de France par le nombre d’animaux présentés en 2010. Prix Eco Maire en 2009.

Saint-Christophe-en-Brionnais, situé au cœur du bocage brionnais, connaît une animation particulière le mercredi, jour de son marché aux bovins de race charolaise. Venez découvrir tout au long de l’année, dans un cadre exceptionnel, ce « spectacle » peu commun qui allie harmonieusement le passé, le présent et le futur !

Ce marché historique jouit depuis longtemps d’une renommée qui va bien au-delà des frontières de la Saône-et-Loire. C’est encore plus vrai avec l’achèvement mi 2009 de son marché au cadran : exemple d’intégration des énergies nouvelles avec près d’un hectare de toiture solaire et des cuves de récupérations d’eaux pluviales.

Les transactions au marché au cadran (jeunes bovins, broutards, animaux dits « maigres ») débutent à 7h (fin variable d’un mercredi à l’autre en fonction du nombre de bovins) et reprennent à 12h45 jusqu’en milieu d’après-midi (selon le nombre de bovins).

Pour le marché traditionnel de gré à gré (animaux dits « gras »), les transactions débutent à 12h et se terminent vers 13h.

Visites guidées pour « Vivre et comprendre notre marché » de 9h à 16h (autres horaires et jours sur demande).

Durée : environ 1h.

Réservation recommandée notamment pour les groupes.

Des documents touristiques sont à votre disposition au point d’accueil touristique. Les restaurateurs proposent leur menu du marché avec au choix selon votre appétit pot-au-feu, tête de veau, entrecôte ou pavé de bœuf.

antennetouristique@orange.fr +33 3 85 25 98 05 https://www.stchristophe-tourisme.fr/

1er marché au cadran de France par le nombre d’animaux présentés en 2010. Prix Eco Maire en 2009.

Saint-Christophe-en-Brionnais, situé au cœur du bocage brionnais, connaît une animation particulière le mercredi, jour de son marché aux bovins de race charolaise. Venez découvrir tout au long de l’année, dans un cadre exceptionnel, ce « spectacle » peu commun qui allie harmonieusement le passé, le présent et le futur !

Ce marché historique jouit depuis longtemps d’une renommée qui va bien au-delà des frontières de la Saône-et-Loire. C’est encore plus vrai avec l’achèvement mi 2009 de son marché au cadran : exemple d’intégration des énergies nouvelles avec près d’un hectare de toiture solaire et des cuves de récupérations d’eaux pluviales.

Les transactions au marché au cadran (jeunes bovins, broutards, animaux dits « maigres ») débutent à 7h (fin variable d’un mercredi à l’autre en fonction du nombre de bovins) et reprennent à 12h45 jusqu’en milieu d’après-midi (selon le nombre de bovins).

Pour le marché traditionnel de gré à gré (animaux dits « gras »), les transactions débutent à 12h et se terminent vers 13h.

Visites guidées pour « Vivre et comprendre notre marché » de 9h à 16h (autres horaires et jours sur demande).

Durée : environ 1h.

Réservation recommandée notamment pour les groupes.

Des documents touristiques sont à votre disposition au point d’accueil touristique. Les restaurateurs proposent leur menu du marché avec au choix selon votre appétit pot-au-feu, tête de veau, entrecôte ou pavé de bœuf.

Foirail Champ de Foire Saint-Christophe-en-Brionnais

dernière mise à jour : 2021-11-24 par