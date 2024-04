MARCHÉ « AUTOUR DU MONDE » Prades-le-Lez, samedi 29 juin 2024.

MARCHÉ « AUTOUR DU MONDE » Prades-le-Lez Hérault

Samedi 29 juin (de 19h à 24h) le Marché « Autour du monde » nocturne rassemblera traiteurs, foodtrucks, domaines viticoles, brasseurs ainsi que des stands d’artisans d’art de tous les pays !

Il permettra à chacun de déguster des mets « all over the world » tout en assistant aux concerts proposés ; cette années animations ludiques pour les plus jeunes et groupes musicaux ;

Ce sont les groupes « Overtime live trio » avec Leslie Di qui interprètera des classiques pop electro et des variétés internationales, puis le quatuor typiquement masculin « Wax » au son puissant, hypnotique et électrisant qui interprètera un répertoire groovie aux rythmes des grands standards de la soul, du funk et de la pop …

Les plus jeunes ne seront pas en reste puisque des manèges et structures gonflables seront également prévus ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-29 19:00:00

fin : 2024-06-29 23:30:00

Place du Marché

Prades-le-Lez 34730 Hérault Occitanie

L’événement MARCHÉ « AUTOUR DU MONDE » Prades-le-Lez a été mis à jour le 2024-04-09 par OT MONTPELLIER