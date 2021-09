MARCHE “AUTOUR DU FIL & DE L’AIGUILLE” Magalas, 25 septembre 2021, Magalas.

Magalas Hérault Magalas

Marché autour du fil & de l’aiguille organisé les 25 et 26 septembre 2021 à Magalas.

Ce marché cible particulièrement les dentellières mais aussi les passionnées de couture, tricot, patchwork, boutis. Nombreux commerçants Français, Belges ou Espagnols seront présents et proposerons leurs articles.

Chaque exposant ou visiteur devra présenter à l’accueil du marché ou de la conférence, un pass sanitaire : vaccination ou test PCR (QR code sur mobile ou document papier).

Un bracelet sera alors remis permettant ainsi d’accéder au marché et à la conférence. Il ne sera pas possible pour une personne de prendre un bracelet pour quelqu’un d’autre. Les bracelets ne seront valables que pour une journée. Le port du masque est maintenu à l’intérieur du marché ou du théâtre lors de la conférence de Jessica Jourde.

Nous sommes conscientes que ces contraintes ne seront pas agréables, mais elles sont indispensables pour vous permettre de participer sereinement à notre marché

Non ce n'est pas l'histoire du fil d'Ariane… mais tout simplement l'intitulé du Marché nous organisons, les 25 et 26 septembre 2021 à Magalas.

dernière mise à jour : 2021-09-13 par