Marche Audax – Les 20 heures d’Obernai, 17 septembre 2022, .

Marche Audax – Les 20 heures d’Obernai

2022-09-17 14:00:00 – 2022-09-18

EUR 20 heures, c’est le temps nécessaire pour parcourir 100 km en marche Audax, à l’allure imposée de 6 km/h. Tous ceux qui sont assez fous pour effectuer 20 heures de marche vous diront qu’il s’agit avant tout d’une épreuve d’endurance, avec ses joies (la satisfaction d’être allé jusqu’au bout, le plaisir de marcher ensemble), et ses peines (les ampoules, les crampes, la fatigue, etc). 100 km en boucle : c’est l’épreuve annuelle des 20 heures d’Obernai. Elle comprend quatre boucles de 25 / 50 / 75 / 100km, dont le départ et l’arrivée sont au même endroit. Inscriptions : https://lagodasseobernoise.blogspot.fr/2012/09/inscription-20-heures.html

Marche rapide 6km/heure, organisée par l’association La Godasse obernoise, 25 – 50 – 75 – 100 km de marche Audax. Renseignements au 06 08 47 85 48

