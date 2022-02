Marche Audax 25/50 km – Circuit de la Pentecôte Obernai Obernai Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Obernai

Marche Audax 25/50 km – Circuit de la Pentecôte Obernai, 5 juin 2022, Obernai. Marche Audax 25/50 km – Circuit de la Pentecôte Obernai

2022-06-05 08:00:00 – 2022-06-05

Obernai Bas-Rhin Obernai Brevet Audax de 25/50 km à marche rapide 6km/heure, organisée par l’association La Godasse obernoise. Marche rapide 6km/heure, organisée par l’association La Godasse obernoise. Renseignements 06 08 47 85 48 +33 6 08 47 85 48 Brevet Audax de 25/50 km à marche rapide 6km/heure, organisée par l’association La Godasse obernoise. Obernai

dernière mise à jour : 2022-02-21 par Office de tourisme d’Obernai

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Obernai Autres Lieu Obernai Adresse Ville Obernai lieuville Obernai Departement Bas-Rhin

Obernai Obernai Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/obernai/

Marche Audax 25/50 km – Circuit de la Pentecôte Obernai 2022-06-05 was last modified: by Marche Audax 25/50 km – Circuit de la Pentecôte Obernai Obernai 5 juin 2022 Bas-Rhin Obernai

Obernai Bas-Rhin