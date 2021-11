Marché Aubusson Aubusson, 1 janvier 2021, AubussonAubusson.

Toute l’année le samedi, espace “la Passerelle”, 8h à 12h.

Marché de produits régionaux : volailles, fromages de pays, fromages de chèvre, maraichers traditionnels et en agriculture biologique, rôtisserie, poisson, primeurs fruits et légumes, boulanger, pain cuit au feu de bois, gâteaux, textile… et davantage en saison estivale.

Un marché agréable, sur les bords de Creuse, en plein cœur de ville, à deux pas de la Cité internationale de la tapisserie et du centre ville très vivant et dynamique avec ses nombreux commerces.

ATTENTION le marché aura exceptionnellement lieu les jeudis 23 et 30 décembre 2021.

