Marché au village à Chateauneuf de Galure Châteauneuf-de-Galaure Châteauneuf-de-Galaure Catégories d’évènement: Châteauneuf-de-Galaure

Drôme

Marché au village à Chateauneuf de Galure Châteauneuf-de-Galaure, 22 juillet 2022, Châteauneuf-de-Galaure. Marché au village à Chateauneuf de Galure Châteauneuf-de-Galaure

2022-07-22 18:30:00 18:30:00 – 2022-07-22

Châteauneuf-de-Galaure Drôme Pour pique-niquer ou emporter de nombreux producteurs vous proposeront leur produits locaux avec animation musicale.Groupe de musique Lone Valley Band. Repli dans la salle des fêtes en cas de mauvais temps. Châteauneuf-de-Galaure

dernière mise à jour : 2022-05-06 par

Détails Catégories d’évènement: Châteauneuf-de-Galaure, Drôme Autres Lieu Châteauneuf-de-Galaure Adresse Ville Châteauneuf-de-Galaure lieuville Châteauneuf-de-Galaure Departement Drôme

Châteauneuf-de-Galaure Châteauneuf-de-Galaure Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateauneuf-de-galaure/

Marché au village à Chateauneuf de Galure Châteauneuf-de-Galaure 2022-07-22 was last modified: by Marché au village à Chateauneuf de Galure Châteauneuf-de-Galaure Châteauneuf-de-Galaure 22 juillet 2022 Châteauneuf-de-Galaure Drôme

Châteauneuf-de-Galaure Drôme