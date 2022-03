Marché au puces + Vocalises : “Les héroïnes dans l’opéra Français” Belfort, 5 juin 2022, Belfort.

Marché au puces + Vocalises : “Les héroïnes dans l’opéra Français” Belfort

2022-06-05 – 2022-06-05

Belfort Territoire-de-Belfort Belfort Territoire de Belfort

EUR Le marché aux puces et les concerts des Vocalises ont lieu à Belfort de mars à décembre chaque premier dimanche matin du mois. Des événements très attendus des Belfortains et visiteurs limitrophes.

Le marché au puces de Belfort est l’un des plus grands marchés aux puces de l’Est de la France avec ses 150 exposants en Vieille ville. Il fait la joie des collectionneurs et curieux qui viennent dénicher des trésors insoupçonnés.

Son rayonnement dépasse nos frontières avec une réputation acquise auprès de nombreux visiteurs et professionnels suisses et allemands.

Vocalises est une saison de concerts gratuits, consacrés à la musique vocale, organisés par la Ville de Belfort et l’association Arcanes.

La salle d’Honneur de l’Hôtel de Ville ouvre ses portes au public qui vient écouter des récitals

lyriques baroques. Pour cette saison 2022, sept concerts sont programmés qui feront le bonheur des adeptes

des belles voix.

+33 3 84 54 24 24

Belfort

