Marche au profit des Restaurants du COEUR Champagne-Mouton, dimanche 7 avril 2024.

Marche au profit des Restaurants du COEUR Champagne-Mouton Charente

marche commentée , les lieux historiques font l’objet de haltes et de commentaires d’un passionné d’histoire et de traditions locales…

des denrée non périssables sont collectées au lieu d’une participation financière des marcheurs, goûter offert …

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 13:30:00

fin : 2024-04-07 17:30:00

départ et arrivée salle des Fêtes de Turgon, marche sur Chassiecq

Champagne-Mouton 16350 Charente Nouvelle-Aquitaine calccm@wanadoo.fr

L’événement Marche au profit des Restaurants du COEUR Champagne-Mouton a été mis à jour le 2024-01-29 par Office de Tourisme Charente Limousine