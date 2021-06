La Forge La Forge La Forge, Vosges MARCHÉ AU NATUREL La Forge La Forge Catégories d’évènement: La Forge

MARCHÉ AU NATUREL La Forge, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, La Forge. MARCHÉ AU NATUREL 2021-07-04 10:00:00 10:00:00 – 2021-07-04 20:00:00 20:00:00 Route de la mairie Parking salle des Brimbellines

La Forge Vosges La Forge Marché sur le thème du Bien être de la famille : artisanats, marché du terroir, ateliers par EVODIA, jeux pour enfants, bien être, restauration… mamforge88530@gmail.com +33 7 86 39 08 25 Marché sur le thème du Bien être de la famille : artisanats, marché du terroir, ateliers par EVODIA, jeux pour enfants, bien être, restauration… Association Zen

