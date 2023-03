Marché au Gras de Monségur Monségur Catégories d’Évènement: 33580

33580 EUR La belle Halle de la Bastide de Monségur s’anime d’un marché au gras. Vous y retrouverez tous les produits qui font la réputation de la gastronomie du Sud-Ouest, à savoir les canards gras et leur foie frais que vous aurez plaisir à cuisiner !

Vous pourrez également acheter des foies frais d’oies, des chapons de Grignols mais aussi de délicieuses conserves artisanales ainsi que des vins du Sauternais.

Durant la matinée sera proposée une démonstration de découpe de canard gras… Avis aux amateurs…. +33 6 09 71 81 27 Tourisme en Monségurais Tourisme en monségurais

