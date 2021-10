Carcassonne Carcassonne Aude, Carcassonne MARCHÉ AU GRAS Carcassonne Carcassonne Catégories d’évènement: Aude

Carcassonne

MARCHÉ AU GRAS Carcassonne, 19 décembre 2021, Carcassonne. MARCHÉ AU GRAS Carcassonne

2021-12-19 08:00:00 08:00:00 – 2021-12-19 18:00:00 18:00:00

Carcassonne Aude Près de 60 exposants, éleveurs et commerçants, proposeront leurs produits de qualité à l’approche des fêtes : foie gras, volailles, chapons, canards, vins, confiseries… Organisé par la Ville de Carcassonne.

Dégustations, démonstrations et surtout conseils avisés des professionnels pour proposer à sa famille et à ses amis des plats succulents lors des fêtes. http://www.carcassonne.org/ Carcassonne

dernière mise à jour : 2021-10-25 par

Détails Catégories d’évènement: Aude, Carcassonne Autres Lieu Carcassonne Adresse Ville Carcassonne lieuville Carcassonne