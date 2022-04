Marché au farci Souvigné, 15 mai 2022, Souvigné.

Marché au farci Souvigné

2022-05-15 08:30:00 – 2022-05-15 13:00:00

Souvigné Deux-Sèvres Souvigné

Au programme vente de farci poitevin au pot, jambon à l’os, pâté et pain cuits au four à bois et tourtisseaux.

Vous pourrez également acheter aux producteurs de proximité.

Un vide grenier sera présent toute la journée.

Exceptionnellement le musée de la Vie Rurale et de la Coiffe sera ouvert à la visite. Une visite guidée est proposé aux individuels de 14h30 à 18h30.

+33 5 49 76 02 37

Virginie Pegoraro – Département des Deux-Sèvres

Souvigné

dernière mise à jour : 2022-04-09 par