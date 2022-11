Marche au couleur de l’automne Maussac Maussac MaussacMaussac Catégories d’évènement: Corrze

Corrze Maussac Corrze Maussac Départ à 13h30 de la salle des fêtes, inscription sur place

5 € (gratuit – de 12 ans) L’amicale Gymnastique Maussacoise, Festi’ Maussac et La Maussacoise organisent une marche au couleur de l’automne au profit du Téléthon, « Colore ton téléthon » pour un parcours de 11 km Maussac Maussac

