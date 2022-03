Marche Athlétique, Championnats régionaux Mehun-sur-Yèvre Mehun-sur-Yèvre Catégories d’évènement: Cher

Mehun-sur-Yèvre

Marche Athlétique, Championnats régionaux Mehun-sur-Yèvre, 3 avril 2022, Mehun-sur-Yèvre. Marche Athlétique, Championnats régionaux Mehun-sur-Yèvre

2022-04-03 – 2022-04-03

Mehun-sur-Yèvre Cher Prix de la Municipalité. Départs 10km et 20km aubailly.vierzon@wanadoo.fr +33 6 82 55 30 30 http://vvfathle.athle.fr/ VVFAthlé

Mehun-sur-Yèvre

dernière mise à jour : 2022-03-23 par

Détails Catégories d’évènement: Cher, Mehun-sur-Yèvre Autres Lieu Mehun-sur-Yèvre Adresse Ville Mehun-sur-Yèvre lieuville Mehun-sur-Yèvre Departement Cher

Mehun-sur-Yèvre Mehun-sur-Yèvre Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mehun-sur-yevre/

Marche Athlétique, Championnats régionaux Mehun-sur-Yèvre 2022-04-03 was last modified: by Marche Athlétique, Championnats régionaux Mehun-sur-Yèvre Mehun-sur-Yèvre 3 avril 2022 cher Mehun-sur-Yèvre

Mehun-sur-Yèvre Cher