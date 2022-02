Marché Assat, 18 février 2022, Assat.

Marché Assat

2022-02-18 17:00:00 – 2022-02-18 21:00:00

Assat Pyrénées-Atlantiques

Le marché d’Assat vous propose d’allier l’utile à l’agréable : des produits bio et locaux, labellisés pour la plupart, proposés par des producteurs engagés et conscients du « mieux produire, mieux consommer », et pour cause , tous se trouvent dans un rayon de moins de 50km et vous proposent une grande gamme de produits des plus communs aux plus originaux : des fruits et légumes de Mirepeix, aux fromages de brebis de Lucgarier, en passant par les pains de Coarraze ; vous y trouverez aussi des plants, du miel, de la charcuterie, de la volaille,de la bière et du vin, des savons et bijoux mais aussi des fleurs et enfin, une épicerie ambulante « vrac and go ».

Le marché d’Assat vous propose d’allier l’utile à l’agréable : des produits bio et locaux, labellisés pour la plupart, proposés par des producteurs engagés et conscients du « mieux produire, mieux consommer », et pour cause , tous se trouvent dans un rayon de moins de 50km et vous proposent une grande gamme de produits des plus communs aux plus originaux : des fruits et légumes de Mirepeix, aux fromages de brebis de Lucgarier, en passant par les pains de Coarraze ; vous y trouverez aussi des plants, du miel, de la charcuterie, de la volaille,de la bière et du vin, des savons et bijoux mais aussi des fleurs et enfin, une épicerie ambulante « vrac and go ».

+33 5 59 85 08 47

Le marché d’Assat vous propose d’allier l’utile à l’agréable : des produits bio et locaux, labellisés pour la plupart, proposés par des producteurs engagés et conscients du « mieux produire, mieux consommer », et pour cause , tous se trouvent dans un rayon de moins de 50km et vous proposent une grande gamme de produits des plus communs aux plus originaux : des fruits et légumes de Mirepeix, aux fromages de brebis de Lucgarier, en passant par les pains de Coarraze ; vous y trouverez aussi des plants, du miel, de la charcuterie, de la volaille,de la bière et du vin, des savons et bijoux mais aussi des fleurs et enfin, une épicerie ambulante « vrac and go ».

mairie assat

Assat

dernière mise à jour : 2022-01-27 par