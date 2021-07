La Plagne Tarentaise La Plagne Tarentaise La Plagne-Tarentaise, Savoie Marché asiatique animé La Plagne Tarentaise La Plagne Tarentaise Catégories d’évènement: La Plagne-Tarentaise

Savoie

Marché asiatique animé La Plagne Tarentaise, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, La Plagne Tarentaise. Marché asiatique animé 2021-07-17 09:30:00 09:30:00 – 2021-07-18 Plagne Centre Place Perrière

La Plagne Tarentaise Savoie Découvrez la culture asiatique, pour cette première édition le Vietnam sera à l’honneur. De nombreuses animations tout au long du week-end (danse du lion, défilé traditionnel, concours de chant et spectacles). Festival avec le célèbre chef : Kim Lâm THANH dernière mise à jour : 2021-06-16 par

Détails Catégories d’évènement: La Plagne-Tarentaise, Savoie Étiquettes évènement : Autres Lieu La Plagne Tarentaise Adresse Plagne Centre Place Perrière Ville La Plagne Tarentaise lieuville 45.50647#6.67595