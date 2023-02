Marche artistique : où se rejoindre Scherwiller Scherwiller Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Bas-Rhin Scherwiller L’artiste Laurent Odelain donne rendez-vous aux habitants du territoire pour aller explorer de manière sensible différents espaces du territoire de Scherwiller, à travers vignes, village et montagne. Première étape d’une œuvre collective à venir, faite de récits et de fragments de paysages. Rendez-vous dans le jardin du tiers-lieu culturel. Marche artistique avec Laurent Odelain pour explorer de manière sensible différents espaces du territoire de Scherwiller, 1ère étape d’une œuvre collective +33 3 88 82 05 24 Scherwiller

