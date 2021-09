Marché Artisanal V’Art La Ciotat, 11 septembre 2021, La Ciotat.

Marché Artisanal V’Art 2021-09-11 09:00:00 09:00:00 – 2021-09-11 18:30:00 18:30:00

La Ciotat Bouches-du-Rhône

Artisans, créateurs, producteurs : le marché est axé sur la qualité des produits et le savoir-faire des exposants, l’objectif étant de promouvoir l’artisanat d’art et notre terroir.

Les visiteurs peuvent découvrir ainsi des produits faits maison tels que biscuits, confitures, vins et vinaigres, épices, réalisations sur tissus, cuir, mosaïques et autres terres cuites.

Si la situation sanitaire le permet, les enfants pourront notamment participer gratuitement à des ateliers de création d’origami, de céramique et de poterie. Un bon programme !



En partenariat avec la ville de La Ciotat, l’association, qui recense plus

de 100 adhérents, invite les artisans intéressés par l’événement à se rapprocher des organisateurs.

Ce nouveau marché initié par l’association Plein V’Arts est organisé une fois par mois sur le Port Vieux de La Ciotat.

pleinvarts@gmail.com +33 6 09 95 83 21 https://www.pleinvarts.com/

