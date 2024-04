Marché Artisanal Plce de la mairie de Taulignan Taulignan, jeudi 8 août 2024.

Marché Artisanal Plce de la mairie de Taulignan Taulignan Drôme

Marché artisanal. Retrouver la qualité et le savoir faire de nos artisans de Provence. 100% fait main.

Des artisans d’art et artisans, tous sélectionné pour l’originalité et la qualité de leurs créations.

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-08

fin : 2024-08-08

Plce de la mairie de Taulignan Place de la MAIRIE, TAULIGNAN.

Taulignan 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes lesartisansdeprovence@yahoo.com

L’événement Marché Artisanal Taulignan a été mis à jour le 2024-03-30 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes