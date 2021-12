Solutré-Pouilly Solutré-Pouilly Saône-et-Loire, Solutré-Pouilly Marché artisanal Solutré-Pouilly Solutré-Pouilly Catégories d’évènement: Saône-et-Loire

Marché artisanal Solutré-Pouilly, 18 décembre 2021, Solutré-Pouilly. Marché artisanal Maison du Grand Site Chemin de la Roche Solutré-Pouilly

2021-12-18 11:00:00 – 2021-12-20 17:00:00 Maison du Grand Site Chemin de la Roche

Solutré-Pouilly Saône-et-Loire EUR Ephémère et fait-main, marché artisanal.

Découvrez le travail de nombreux artisans de qualité, tout droit venus de Bourgogne du Sud :

Ephémère et fait-main, marché artisanal.

Découvrez le travail de nombreux artisans de qualité, tout droit venus de Bourgogne du Sud :

poterie, bijoux, textile, etc. L'occasion de trouver vos derniers cadeaux de Noël !

poterie, bijoux, textile, etc. L’occasion de trouver vos derniers cadeaux de Noël ! Maison du Grand Site Chemin de la Roche Solutré-Pouilly

