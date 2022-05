Marché artisanal semi-nocturne Campagne-lès-Hesdin Campagne-lès-Hesdin Catégorie d’évènement: Campagne-lès-Hesdin

Marché artisanal semi-nocturne Campagne-lès-Hesdin, 9 juillet 2022, Campagne-lès-Hesdin. Marché artisanal semi-nocturne Campagne-lès-Hesdin

2022-07-09 – 2022-07-09

Campagne-lès-Hesdin Pas-de-Calais Campagne-lès-Hesdin La municipalité de Campagne-les-hesdin vous invite à son marché artisanal semi nocturne !

Au programme, animations musicales et restauration sur place. Emplacement gratuit uniquement sur réservation. +33 3 21 90 32 49 La municipalité de Campagne-les-hesdin vous invite à son marché artisanal semi nocturne !

Au programme, animations musicales et restauration sur place. Emplacement gratuit uniquement sur réservation. Campagne-lès-Hesdin

dernière mise à jour : 2022-05-20 par

Détails Catégorie d’évènement: Campagne-lès-Hesdin Autres Lieu Campagne-lès-Hesdin Adresse Ville Campagne-lès-Hesdin lieuville Campagne-lès-Hesdin

Marché artisanal semi-nocturne Campagne-lès-Hesdin 2022-07-09 was last modified: by Marché artisanal semi-nocturne Campagne-lès-Hesdin Campagne-lès-Hesdin 9 juillet 2022

Campagne-lès-Hesdin