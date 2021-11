Marché artisanal Saint-Nicolas Gy, 4 décembre 2021, Gy.

Marché artisanal Saint-Nicolas Gy

2021-12-04 – 2021-12-05

Gy 70700 Gy

L’association “Dynamiques Monts de Gy” est heureuse d’annoncer le retour du traditionnel marché de la Saint-Nicolas à Gy (gymnase) les 4 et 5 décembre avec plus de 60 exposants, artisans et producteurs. Sur place buvette et petite restauration. Nouveauté cette année, des feux d’artifice seront tirés le samedi à 19h par la municipalité. Entrée libre et gratuite, pass sanitaire obligatoire. Marché ouvert le samedi de 10h à 19h et le dimanche de 10h à 18h.

dynamiquesmontsdegy@gmail.com

L’association “Dynamiques Monts de Gy” est heureuse d’annoncer le retour du traditionnel marché de la Saint-Nicolas à Gy (gymnase) les 4 et 5 décembre avec plus de 60 exposants, artisans et producteurs. Sur place buvette et petite restauration. Nouveauté cette année, des feux d’artifice seront tirés le samedi à 19h par la municipalité. Entrée libre et gratuite, pass sanitaire obligatoire. Marché ouvert le samedi de 10h à 19h et le dimanche de 10h à 18h.

Gy

dernière mise à jour : 2021-10-30 par