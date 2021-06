Menton Place du cap Alpes-Maritimes, Menton Marché artisanal Place du cap Menton Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

du samedi 3 juillet au samedi 18 septembre à Place du cap

Les 1er et 3ème samedis de chaque mois, de 9h à 18h. de la place du Cap au quai Bonaparte. Ce rendez-vous bimensuel est réservé exclusivement aux artisans. Ils trouvent ici une vitrine à leur travail d'artiste. Place du cap Place du Cap, 06500 Menton Menton Vieille Ville Alpes-Maritimes

2021-07-03T09:00:00 2021-07-03T18:00:00;2021-07-17T09:00:00 2021-07-17T18:00:00;2021-08-07T09:00:00 2021-08-07T18:00:00;2021-08-21T09:00:00 2021-08-21T18:00:00;2021-09-04T09:00:00 2021-09-04T18:00:00;2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T18:00:00

