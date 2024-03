[Marché artisanal] La Renaudière Petit-Caux, samedi 20 avril 2024.

[Marché artisanal] La Renaudière Petit-Caux Seine-Maritime

Lors de votre weekend, venez au marché de créateurs et artisanal local à la Renaudière. Bijoux, déco, objets, mode adulte et enfant, illustrations, vous y trouverez votre bonheur !

Restauration sucrée et salée, salon de thé

Entrée et parking gratuit

Lors de votre weekend, venez au marché de créateurs et artisanal local à la Renaudière. Bijoux, déco, objets, mode adulte et enfant, illustrations, vous y trouverez votre bonheur !

Restauration sucrée et salée, salon de thé

Entrée et parking gratuit .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 10:00:00

fin : 2024-04-20 19:00:00

La Renaudière 33 rue du Manoir

Petit-Caux 76370 Seine-Maritime Normandie

L’événement [Marché artisanal] Petit-Caux a été mis à jour le 2024-03-20 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie