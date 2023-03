Marché artisanal Pavillon de l’Industrie Le Creusot Catégories d’Évènement: Le Creusot

Saône-et-Loire

Marché artisanal Pavillon de l’Industrie, 13 mai 2023, Le Creusot . Marché artisanal Château de la Verrerie Pavillon de l’Industrie Le Creusot Saône-et-Loire Pavillon de l’Industrie Château de la Verrerie

2023-05-13 – 2023-05-14

Pavillon de l’Industrie Château de la Verrerie

Le Creusot

Saône-et-Loire EUR Venez découvrir notre marché artisanal au cœur du Pavillon de l’Industrie sur le site du château de la Verrerie au Creusot (71).

De nombreux artisans vous attendent. pavillon.industrie@afbourdon.com +33 3 85 80 81 51 https://www.pavillon-industrie.fr/ Pavillon de l’Industrie Château de la Verrerie Le Creusot

dernière mise à jour : 2023-01-31 par

Détails Catégories d’Évènement: Le Creusot, Saône-et-Loire Autres Lieu Le Creusot Adresse Le Creusot Saône-et-Loire Pavillon de l'Industrie Château de la Verrerie Ville Le Creusot Departement Saône-et-Loire Lieu Ville Pavillon de l'Industrie Château de la Verrerie Le Creusot

Le Creusot Le Creusot Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le creusot /

Marché artisanal Pavillon de l’Industrie 2023-05-13 was last modified: by Marché artisanal Pavillon de l’Industrie Le Creusot 13 mai 2023 Château de la Verrerie Pavillon de l'Industrie Le Creusot Saône-et-Loire Pavillon de l'Industrie Le Creusot Saône-et-Loire

Le Creusot Saône-et-Loire