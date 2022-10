Marché Artisanal Ouville-la-Rivière, 23 octobre 2022, Ouville-la-Rivière.

Marché Artisanal

2022-10-23 10:00:00 – 2022-10-23 18:00:00

Venez à la rencontre d’artisans d’ici et d’ailleurs à l’occasion du marché artisanal du comité de jumelage Basse Saâne – Gellersen, et vous repartirez sans doute avec de jolies créations et quelques souvenirs gourmands !

Vous trouverez également quelques peintures exposées.

Bien sûr, possibilité de vous restaurer sur place.

+33 6 27 17 29 01 http://basse.saane.gellersen.over-blog.com/

