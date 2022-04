MARCHÉ ARTISANAL NOCTURNE Vias Vias Catégories d’évènement: Hérault

Vias

MARCHÉ ARTISANAL NOCTURNE Vias, 5 juillet 2022, Vias. MARCHÉ ARTISANAL NOCTURNE Vias

2022-07-05 18:00:00 18:00:00 – 2022-02-15 00:00:00 00:00:00

Vias Hérault Vias Favori de l’été, ce marché nocturne est l’occasion de rencontrer les artisans, de flâner dans les ruelles… L’artisanat se décline dans toutes ses formes : bijoux, sacs, produits de beauté, gourmandises, objets de décoration… Un rendez-vous à ne pas manquer pour se faire plaisir ou faire plaisir. Tous les mardis soir en juillet- et août, de 18h à minuit. Le marché préféré de nos vacanciers ! Après la chaleur d’une journée, qu’il est bon de flâner dans la fraîcheur du soir à la rencontre de nos artisans ! +33 4 67 21 79 76 Favori de l’été, ce marché nocturne est l’occasion de rencontrer les artisans, de flâner dans les ruelles… L’artisanat se décline dans toutes ses formes : bijoux, sacs, produits de beauté, gourmandises, objets de décoration… Un rendez-vous à ne pas manquer pour se faire plaisir ou faire plaisir. Tous les mardis soir en juillet- et août, de 18h à minuit. Vias

dernière mise à jour : 2022-04-08 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Vias Autres Lieu Vias Adresse Ville Vias lieuville Vias Departement Hérault

Vias Vias Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vias/

MARCHÉ ARTISANAL NOCTURNE Vias 2022-07-05 was last modified: by MARCHÉ ARTISANAL NOCTURNE Vias Vias 5 juillet 2022 Hérault Vias

Vias Hérault