MARCHE ARTISANAL NOCTURNE Valras-Plage Valras-Plage Catégories d’évènement: Hérault

Valras-Plage

MARCHE ARTISANAL NOCTURNE Valras-Plage, 4 juillet 2022, Valras-Plage. MARCHE ARTISANAL NOCTURNE Valras-Plage

2022-07-04 18:00:00 – 2022-07-04 23:59:00

Valras-Plage Hérault Les artisans locaux vous donnent rendez-vous tous les lundis soir en bord de plage.

Entrée libre. Les artisans locaux vous donnent rendez-vous tous les lundis soir en bord de plage.

Entrée libre. Les artisans locaux vous donnent rendez-vous tous les lundis soir en bord de plage.

Entrée libre. Valras-Plage

dernière mise à jour : 2022-01-16 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Valras-Plage Autres Lieu Valras-Plage Adresse Ville Valras-Plage lieuville Valras-Plage