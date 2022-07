Marché Artisanal Nocturne – Samedi 23 juillet 2022 Villersexel Villersexel Catégories d’évènement: Haute-Saône

Villersexel

Marché Artisanal Nocturne – Samedi 23 juillet 2022 Villersexel, 23 juillet 2022, Villersexel. Marché Artisanal Nocturne – Samedi 23 juillet 2022

Camping Chapeau Chinois Villersexel Haute-Saône

2022-07-23 17:30:00 – 2022-07-23 22:00:00 Villersexel

Haute-Saône Villersexel Venez découvrir la première édition du marché artisanal nocturne, au camping Chapeau Chinois à Villersexel. Entrée libre, de 17h30 à 22h. Restauration et buvette, le tout made in 70 ! +33 3 84 63 40 60 Venez découvrir la première édition du marché artisanal nocturne, au camping Chapeau Chinois à Villersexel. Entrée libre, de 17h30 à 22h. Restauration et buvette, le tout made in 70 ! Villersexel

dernière mise à jour : 2022-07-06 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Saône, Villersexel Autres Lieu Villersexel Adresse Camping Chapeau Chinois Villersexel Haute-Saône Ville Villersexel lieuville Villersexel Departement Haute-Saône

Villersexel Villersexel Haute-Saône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villersexel/

Marché Artisanal Nocturne – Samedi 23 juillet 2022 Villersexel 2022-07-23 was last modified: by Marché Artisanal Nocturne – Samedi 23 juillet 2022 Villersexel Villersexel 23 juillet 2022 Camping Chapeau Chinois Villersexel Haute-Saône

Villersexel Haute-Saône