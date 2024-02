Marché Artisanal nocturne Port de Tréhiguier 56760 Penestin Penestin, samedi 27 juillet 2024.

Marché Artisanal nocturne Marché artisanal nocturne organisé par l’association Vivr’a Tréhiguier au profit de l’amicale laïque. Restauration sur place. Samedi 27 juillet, 16h00 Port de Tréhiguier 56760 Penestin Gratuit: 0

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-27T16:00:00+02:00 – 2024-07-27T23:00:00+02:00

Fin : 2024-07-27T16:00:00+02:00 – 2024-07-27T23:00:00+02:00

Marché artisanal nocturne organisé par l’association Vivr’a Tréhiguier au profit de l’amicale laïque.

Restauration sur place.

Port de Tréhiguier 56760 Penestin Port de Tréhiguier 56760 Penestin Penestin 56760 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 99 90 33 94 »}, {« type »: « link », « value »: « https://vivratrehiguier.fr/?fbclid=IwAR1scNFmyGmn8lRKZ-TPEAToYVETrLIqUADenvwr1rFAx5XnFs6eyEaIRNs »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/marche-artisanal-nocturne-penestin-1.html »}]

FAMILLE LOISIRS